Francesco De Gregori celebra 50 anni di Rimmel: tappa a Pisa il 30 agosto per il Summer Knights

Nel 2025 ricorre il 50° anniversario di Rimmel, l’iconico album di Francesco De Gregori pubblicato nel 1975 e diventato una pietra miliare della canzone d’autore italiana. Per l’occasione, il cantautore romano dà il via a un tour celebrativo che toccherà tutta Italia, partendo il 23 agosto e attraversando alcune delle location outdoor più suggestive del Paese.

Tra le tappe in programma, spicca quella del 30 agosto a Pisa, in Piazza dei Cavalieri, all’interno della rassegna Summer Knights. Sarà un concerto speciale, pensato per far rivivere dal vivo i brani storici dell’album – da Pablo a Buonanotte Fiorellino, passando per la celebre Rimmel – insieme a molte altre canzoni del repertorio di De Gregori.

Il tour promette di offrire esperienze uniche in contesti diversi, dai grandi palazzetti ai teatri, fino ai club più intimi, in un’atmosfera che mette al centro l’ascolto e la connessione con il pubblico.

L’evento pisano è promosso dal Comune di Pisa e da Pisamo, con l’organizzazione curata da LEG Live Emotion Group.

Prevendite aperte su Ticketone dalle ore 16:00 di oggi.

Fonte: Ufficio Stampa

