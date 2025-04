Frazioni al Centro, il punto su Ponzano: assemblea sul post-emergenza

Una lunga e approfondita assemblea alla scuola 'Colombo' di Ponzano nella serata di ieri, martedì 15 aprile, nell'ambito del calendario di Frazioni al Centro, con il giro della giunta comunale tra frazioni e quartieri di Empoli.

Il secondo appuntamento si è tenuto nella frazione più colpita dall'alluvione del 14-15 marzo e non poteva essere altrimenti, a un mese da quell'evento meteorologico che ha causato purtroppo danni ai privati e alle loro proprietà.

In apertura della serata il sindaco ha riportato integralmente il documento letto in Consiglio comunale il giorno precedente, una cronistoria dei fatti e delle comunicazioni dell'Ente durante il periodo dell'emergenza.

Il sindaco ha risposto alle domande della platea, non prima di esporre i progetti in merito alle casse di espansione sull'Orme (progettate e finanziate) che verranno realizzate in zona Martignana, annunciando anche un progetto di strutture fisse di idrovore e un impianto di sollevamento che meccanicamente, anche a cateratte chiuse, possa mandare le acque meteoriche della piana urbanizzata nell’Orme o nell’Arno in caso di forte maltempo. Una terza cassa è già progettata e per questa verranno chiesti finanziamenti. Presenti al tavolo Pietrantonio Tassielli, ingegnere del Consorzio di Bonifica 4 Medio Valdarno, e Gesualdo Bavecchi, ingegnere a cui è stato affidato l'incarico della progettazione delle casse di espansione sull'Orme.

"Siamo partiti con due casse - ha affermato il dirigente del settore Gestione del Territorio, Alessandro Annunziati - e il Genio Civile ci ha orientato a modificare uno dei due progetti, per un consolidamento degli argini esistenti con un intervento straordinario rispetto alle nuove portate che si presentano (dalla Rems, all'altezza del Pozzale). Un secondo intervento riguarda una terza cassa di espansione da 5,5 milioni di euro, concluderemo a breve la verifica di impatto ambientale come recita la disciplina e entro l’anno pensiamo di andare all’appalto di queste opere (secondo la procedura europea). Questo territorio ha necessità di essere gestito come tutte le aree di bonifica della piana fiorentina anche con impianti di sollevamento e non basta più solo manutenere i corsi d'acqua".

RISTORI - Il sindaco ha specificato come ogni giorno vengano sollecitati il presidente della Regione, l'assessora regionale alla Protezione civile e il consigliere regionale eletto per l'Empolese Valdelsa per proseguire anche sulla partita dei ristori. Ha anche annunciato come, una volta avviata la procedura per la richiesta di ristori, sarà aperto uno sportello di supporto per la compilazione delle domande da parte dei cittadini, a fianco del canale Whatsapp Gruppo Alluvionati Empoli (qui il link per iscriversi https://whatsapp.com/channel/0029VbAGLKoBPzjOfyoYCK1a ) e del numero di telefono Servizio Ristori 0571/757635.

PIANO FRAZIONI QUARTIERI - A seguire sono stati illustrati i punti del mandato elettorale

- Completare la strada parallela alla FiPiLi da Carraia fino a Ponzano - Programmato per il 2026 l’inizio dei lavori, la progettazione è in corso e verrà presentato il progetto alla popolazione in un appuntamento ad hoc

- Migliorare l’impianto sportivo del quartiere - nuova tribuna programmata per il 2025, altri lavori per la pavimentazione, intonaco e spogliatoi

- Rafforzare il rapporto con i consorzi delle strade vicinali

Di seguito invece il resto dei punti presenti alla voce Ponzano nel Piano Frazioni e Quartieri

- Via del Giardino A - Sistemazione panchine e pavimentazione tra il 2025 e il 2026. Asfaltatura nel 2027

- Asfaltatura via di Pratignone - Programmata per il 2027

- Via Francesco Redi, sistemazione stradale con asfaltatura - Intervento avviato nel 2025, ancora in corso

- Nido d’infanzia Stacciaburatta, nuova struttura - Programmato per il 2026 l’inizio dei lavori

- Via Umberto Nobile - Programmata per il 2027

- Nuovo fontanello di fronte la scuola Colombo - Inaugurato a febbraio 2025

