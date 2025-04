Due auto si sono scontrate e una ha finito per ribaltarsi oggi a Firenze. L'incidente si è verificato in viale Milton, all'intersezione con via Leone. Sul posto, intorno alle 13, sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118. Le squadre insieme hanno estratto la donna che si trovava alla guida dell'auto ribaltata e messo in sicurezza il veicolo.

