Liberazione, tre giorni di iniziative a Greve in Chianti nell'ottantesimo anniversario

Il Comune di Greve in Chianti si prepara a celebrare uno dei giorni più significativi nella storia d'Italia. È la Festa nazionale del 25 aprile che commemora la fine dell'occupazione nazista e la caduta del fascismo, simbolo della Resistenza e della lotta partigiana condotta dall'8 settembre 1943. Si preannuncia particolarmente ricco di iniziative il programma che celebrerà l’ottantesimo anniversario della Liberazione, in programma dal 24 al 26 aprile. Un carnet trasversale che si propone di raccontare e condividere i valori della libertà e della democrazia con un ampio percorso culturale che fonde incontri letterari, spettacoli, proiezioni di docufilm, concerti, narrazioni teatrali e occasioni di riflessione per tutta la comunità.

“Un 25 aprile in ogni luogo, in ogni spazio della nostra memoria, - dichiara il sindaco Paolo Sottani - della rievocazione, profonda e collettiva, di tutte le vittime civili e militari che con il loro sacrificio ci hanno offerto in dono la libertà, la democrazia, l’affrancamento dalla violenza, dall’efferatezza, dalla barbarie nazifascista. A 80 anni dalla Liberazione intendiamo celebrare la festa della democrazia e la nascita della Costituzione con una partecipazione e un coinvolgimento della comunità sempre più ampio e capillare. L’obiettivo è lavorare oggi più che mai per costruire consapevolezza e coscienza civica, guidati dal faro della nostra Costituzione”.

Il primo evento è affidato alla presentazione del libro “Strage al Masso delle Fate. Ottone Rosai, Bogardo Buricchi ed Enzo Faraoni dal 1933 alla Liberazione di Firenze” (edizioni ETS) di Nicola Coccia, in programma giovedì 24 aprile alle ore 17, nella biblioteca comunale di Greve in Chianti. Saranno presenti e dialogheranno con l’autore la vicesindaca Monica Toniazzi e l’addetta Stampa dell’Unione comunale del Chianti fiorentino Cinzia Dugo. Alla vigilia della Festa di Liberazione la Casa del Popolo di Greve in Chianti ospiterà alle ore 21 un evento che intreccia musica e parole. Protagonisti la cantautrice e storica Letizia Fuochi, il percussionista Ettore Bonafè e il bassista Francesco Frank Cusumano, interpreti del racconto “La scelta. Resistenza e Resistenze a 80 dalla Liberazione e dal Nazifascismo". L’iniziativa è promossa dall’Associazione Tiravento e realizzata in collaborazione con il Comune e Arci Greve.

“Credo fermamente che la cultura sia uno strumento indispensabile e necessario a rafforzare i percorsi di pace - aggiunge la vicesindaca Monica Toniazzi - la pace è un valore che dobbiamo coltivare ogni giorno, un impegno da perseguire con tutte le nostre forze, è faticosa, ci impone sacrifici, ma è l’unica strada sicura e non c’è pace se non c’è democrazia, l’avevamo conquistata 80 anni fa ma non può essere ritenuta qualcosa di scontato, se vogliamo un’Europa forte ognuno di noi la deve nutrire con la cultura della memoria, la responsabilità, il dialogo, i partigiani e le partigiane hanno combattuto non solo con le armi ma con la consapevolezza di creare un paese libero”.

Le celebrazioni istituzionali di venerdì 25 aprile prevedono la deposizione delle corone d’alloro presso i monumenti ai caduti del territorio situati a Greve in Chianti, San Polo, La Panca, Panzano e Strada in Chianti. La Festa dell’80º anniversario della Liberazione si sposta a Panzano sabato 26 aprile per un incontro allestito nella biblioteca della frazione alle ore 16:30. Interverranno il sindaco Paolo Sottani, il parroco di Panzano Alessandro Andreini e il vicepresidente A.N.E.I. Associazione nazionale ex internati Marco Grassi. L’evento “Resistenza senza armi” sarà accompagnato dalla proiezione del docufilm “Tutti i nostri no”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Casa in Centro Biblioteca di Panzano e sarà coordinata dalla vicesindaca Monica Toniazzi. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino