Pasqua e ponti di primavera, previsto traffico in aumento in Toscana

Traffico in aumento sulle strade toscane, in vista delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e Primo Maggio. Anas (società del gruppo FS Italiane) prevede incrementi graduali nella settimana prepasquale con valori che raggiungono un picco del circa +6% nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 aprile.

Per la Festa della Liberazione si prevedono incrementi del circa +7% nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 aprile.

Si stima inoltre sugli itinerari di lunga percorrenza un incremento del carico veicolare tra lunedì 21 aprile e venerdì 25 aprile, con una variazione media del +12%.

Tra le arterie più interessate la statale 223 "di Paganico", dove è previsto un incremento del 24%, e la statale 1 "Aurelia". Sulla statale 223 "di Paganico" sarà rimosso entro domani il semaforo attualmente attivo nel comune di Monticiano (GR).

La sala operativa Anas monitorerà in tempo reale la situazione sulla rete stradale di competenza 24 ore su 24, con telecamere attive nei principali snodi e a bordo dei mezzi. Saranno operative le squadre Anas di pronto intervento per risolvere rapidamente eventuali criticità, in coordinamento con le Forze dell’Ordine.

Fonte: Anas

Notizie correlate