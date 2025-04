Pasqualando 2025, grandi nomi alla pedalata degli ex professionisti

A pochi giorni dall’evento sono oltre 1000 gli iscritti alle gare varie e tra le curiosità dell’edizione 2025 di Pasqualando sta riscuotendo un notevole successo la pedalata turistica, assolutamente goliardica, organizzata per gli ex professionisti che si svolgerà a conclusione della giornata di sabato 19 aprile intorno alle ore 18,30 sul circuito della zona industriale di Ponte a Egola.

Evento collaterale con finalità benefiche in quanto dopo la “pedalata” ci sarà una cena, aperta a tutti (rimasti liberi pochi posti), con il solo scopo di raccogliere fondi per la Fondazione dell’Ospedale Meyer di Firenze finalizzata alla ricerca scientifica. Proprio la suddetta finalità e la voglia di una vera e propria rimpatriata tra ex professionisti, ha smosso le coscienze di tanti campioni del ciclismo che hanno aderito con generosità ed entusiasmo a questa iniziativa che quasi per gioco vedrà l’adesione di quasi 50 ex prof con tanti nomi di spicco tra cui Fabiana Luperini, Edita Pucinskaite, Andrea Tafi, Francesco Casagrande, Luca Scinto, Ivano Maffei, Fabrizio Guidi, Manuele Mori, Marco Giovannetti e tanti altri.

Molto probabile anche la presenza di Evgenij Berzin (vincitore del giro 1996). Sarà un fine pomeriggio, dopo la gara dedicata ai giovanissimi, dedicato al puro divertimento dove il pubblico è fin da ora invitato a partecipare per vedere da vicino personaggi importanti del ciclismo ed anche i bambini presenti, con i loro genitori, avranno un contatto diretto con la storia recente del ciclismo. Ribadiamo che Pasqualando 2025 è “Evento di raccolta fondi ufficiale a favore della Fondazione Meyer” ed infatti dopo la prova degli ex professionisti verrà organizzata una cena, all’Oro Club di Ponte a Egola in via della Spira 1, dove gli atleti ex pro saranno presenti e quanto raccolto verrà donato in beneficenza proprio a favore delle attività dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per sostenere uno dei suoi progetti ed in particolare modo quello legato alla ricerca scientifica.

Ecco la lista degli ex pro impegnati sabato a Ponte a Egola: Fabrizio Arzilli, Pavi Dell'innocenti, Carmelo Barone, Stefano Boggia, Luca Daddi, Leonardo Guidi, Marco Giovannetti, Fabrizio Guidi, Fabiana Luperini, Davide Tani, Alessio Nieri, Cristiana Mancini, Cristiano Mancini, Mauro Bartoli, Claudio Bartoli, Mirko Puglioli, Francesca Balducci, Ivano Maffei, Franco Cavallini, Stefano Guerrieri, Umberto Orsini, Diego Genovesi, Mauro Radaelli, Gianluigi Zuanel, Antonio Politano, Ivan Fanelli, Leonardo Giordani, Luca Scinton, Federico Colonna, Gabriele Balducci, Leonardo Scarselli, Marcello Bartoli, Francesco Casalgrande, Manuel Bongiorno, Roberto Gaggioli, Enrico Grimani, Marco Silvestri, Lara Scarselli, Sandro Giacomelli, Aline Parsy, Andrea Tafi, Andrea Gurayev, Edita Pucinskaite, Enrico Galleschi, Evgenij Berzin (da confermare).

Fonte: Ciclistica San Miniato Santa Croce – Unione Ciclistica Santa Croce sull’Arno

