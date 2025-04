Porzione di roccia pericolante sulla SS65 'della Futa': strada chiusa

La strada statale 65 “della Futa” è stata provvisoriamente chiusa al traffico nel territorio comunale di Vaglia, al km 15,400, a causa della presenza di una porzione di roccia pericolante sul versante di monte. La situazione è stata resa critica dalle recenti piogge, che hanno compromesso la stabilità del pendio.

Sul posto sono intervenuti i tecnici e il personale Anas, impegnati nelle operazioni di rilievo, disgaggio e messa in sicurezza del tratto, necessarie per consentire la riapertura della strada in condizioni di sicurezza.

Nel frattempo, il traffico è deviato sulla viabilità secondaria, con opportuna segnaletica per guidare gli automobilisti lungo i percorsi alternativi.

