Problemi alle strutture scolastiche, studenti ricevuti in Città Metropolitana: "Teniamo aperto un tavolo di dialogo"

Una delegazione formata da sei tra studenti e studentesse del Collettivo K1 e i rappresentanti di istituto del Macchiavelli Capponi, Leonardo da Vinci e Istituto d’Arte di Porta romana questa mattina ha incontrato in sala Pistelli a Palazzo Medici Riccardi i tecnici della Città metropolitana, come da accordi, insieme alla consigliera Beatrice Barbieri, delegata alla programmazione della Rete Scolastica.

Il confronto è stato costruttivo e franco, con apertura all’ascolto delle istanze della delegazione, principalmente richieste di soluzione ai problemi posti dal coesistere di un cantiere con l’attività didattica al Leonardo da Vinci e in generale segnalazioni di alcune infiltrazioni d’acqua da finestre e coperture durante le forti piogge, oltre a problematiche riguardanti la gestione delle caldaie.

Da parte della Metrocittà, negli ultimi mesi, sono state introdotte maggiori attenzioni nella gestione delle scuole, con più personale tecnico dell’amministrazione dedicato, presente dove ci sono cantieri aperti, per evitare il più possibile interferenze delle attività di cantiere con quelle nelle classi. Inoltre, due tecnici impiantisti sono stati assunti per gestire i cento impianti di riscaldamento in carico all’Ente e supervisionare direttamente i lavori del soggetto terzo incaricato della gestione calore.

In merito alle infiltrazioni e al riscaldamento, è stato sottolineato che alcuni edifici storici sono più problematici e che le particolari condizioni meteo rendono più difficile garantire costantemente le temperature.

L’intervento della consigliera Beatrice Barbieri si è aperto con i complimenti agli studenti al tavolo: "Siete intervenuti con competenza e preparazione, orientati al dialogo. Per la Città metropolitana la vostra attenzione alle esigenze della scuola è basilare e essenziale, tanto che vi consideriamo una risorsa per conoscere cosa non funziona, come è già successo con l’incontro che abbiamo avuto in precedenza e in base al quale siamo intervenuti risolvendo i problemi segnalati o mettendo risorse a bilancio per interventi risolutivi che necessitano di più tempo" e ha concluso con la proposta di tenere aperto un tavolo di dialogo per incontri cadenzati. "Noi ci impegniamo affinché abbiate risposte e risultati sui lavori piccoli o grandi che ci segnalate, vi diamo e chiediamo collaborazione, sarebbe un metodo all’avanguardia rispetto a altre situazioni, di ascolto e esercizio di educazione civica".

A conclusione dell'incontro, i punti principali su cui si è concordato sono stati per il Da Vinci di continuare a evitare lavori rumorosi durante gli orari scolastici, per il Macchiavelli di effettuare già a maggio un sopralluogo sulle segnalazioni pervenute e di affinare i sistemi di segnalazione di eventuali problematiche con la dirigenza scolastica. Infine, programmare la sostituzione degli infissi là dove non confligge con interventi di adeguamento sismico in corso o dove non sono in programma altri lavori, grazie alla predisposizione di un piano generale di sostituzione.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa