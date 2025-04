Processione della Via Crucis a Monterappoli, le modifiche temporanee alla circolazione

Con ordinanza 165 del giorno 15 aprile 2925, saranno disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità per il passaggio della “Processione della Via Crucis” a Monterappoli, organizzata dalla parrocchia Santi San Giovanni Evangelista e Lorenzo.

L’evento religioso partirà dalla Chiesa di San Giovanni Evangelista e Lorenzo, proseguirà per via Sotto il Castello con ritorno alla Chiesa: pertanto dalle 21 alle 23 del giorno 18 aprile 2025 sarà sospesa la circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della processione.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa