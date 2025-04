Lo accoltellano per rapinarlo di notte in centro a Lucca

Poteva finire in tragedia una rapina in via del Battistero a Lucca. Alle 23 di martedì 15 aprile un uomo di 78 anni è stato ferito da - a quanto sembra - due persone che volevano rapinarlo.

Stando alla ricostruzione della polizia l'uomo avrebbe provato a reagire al furto e avrebbe ricevuto tre colpi di coltello a una spalla. Subito sul posto sono arrivati i sanitari inviati dal 118 che hanno portato il 78enne in ospedale: non è in pericolo di vita, ha quarantun giorni di prognosi.

Nell'occasione gli è stato portato via il borsello con pochi spiccioli. Indagini in corso da parte della polizia.

