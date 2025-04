Abbandono rifiuti, a Empoli in due mesi 10 sanzioni per quasi 1.500 euro

Nei mesi di febbraio e marzo 2025 ecco le vie nelle quali si è concentrata l’attività di controllo degli Ispettori Ambientali di Alia Multiutillity: via Donne della Costituente, via Ponzano per San Donato, via Chiara, via Spartaco Lavagnini, via Cantino Cantini, via Pulidori, via Masolino da Panicale, via della Piovola, via San Donato in Poggio, piazza della Vittoria, via Montale e di nuovo, via Cantino Cantini

La lotta agli abbandoni dei rifiuti su tutto il territorio comunale è quotidiana e viene svolta con molta attenzione da una squadra ormai consolidata che lavora senza sosta per contrastare il fenomeno: amministrazione comunale e servizio ambiente, gli ‘Ispettori’ e il personale di Polizia Municipale Comando territoriale di Empoli. Senza dimenticare l’impegno della cittadinanza che è sempre molto attiva con le varie segnalazioni.

In questi due mesi di attività, il trend ha visto un aumento in termini di controlli eseguiti, rifiuti ispezionati, sanzioni emesse. Ecco i dettagli: tra febbraio e marzo sono stati eseguiti 219 controlli, 682 sono stati i rifiuti ispezionati, 10 le sanzioni emesse del valore complessivo pari a 1.460 euro.

Gli abbandoni hanno riguardato rifiuti ‘generici’ di tipo domestico e non domestico, di tipo ingombrante in grande quantità, cumuli di sacchi neri ma anche rifiuti di tipo ‘speciale’. Alcuni di questi abbandoni sono stati rinvenuti vicino le campane di vetro, nei cestini urbani ma soprattutto in aree molto ampie.

Nel lavoro che viene svolto ogni mese trova sempre spazio (ed è centrale) l’azione di sensibilizzare la cittadinanza, informandola e ascoltandola, ribadendo come si devono differenziare e esporre i rifiuti, anche gli ingombranti, spiegando il servizio di ritiro da parte degli operatori nella speranza che il fenomeno si riduca.

La Polizia Municipale nel mese di febbraio ha effettuato 1 controllo inerenti a veicoli abbandonati e elevato 1 sanzione con rimozione; nel mese di marzo, 3 controlli area verde pubblico e 3 sanzioni, 1 indagini in corso, per abbandono rifiuti - indagini con rilevanza penale.

