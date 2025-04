San Miniato in lutto per la morte di Piero Bagni, ex assessore e sindacalista

San Miniato in lutto per la morte di Piero Bagni, ex assessore per due consiliature, nel 1999 e nel 2004, fino al 2009 con il Sindaco Frosini. Bagni ha avuto anche una lunga militanza nel sindacato, è stato impiegato nella Cgil-Fillea e poi successivamente nella Camera del lavoro del Comprensorio del Cuoio, poi dopo l'esperienza in Comune è rientrato nello Spi-Cgil diventando segretario della lega di Ponte a Egola. Nella prima giunta assunse le deleghe ai lavori pubblici, alla programmazione territoriale e ambientale e alle attività produttive e, nel 2004, alla programmazione dell’ambiente e del territorio, alle attività agricole, industriali e commerciali.

"Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale - si legge in un post del Comune di San Miniato - esprimono le più sentite condoglianze alla moglie, alle figlie, ai familiari e alla nipote, la consigliera comunale Veronica Bagni".

