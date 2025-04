San Miniato è in Serie A: promozione e festa per il Subbuteo Club Sombrero

Quella di domenica 13 aprile 2025 diventa una data storica per il Subbuteo Club Sombrero di San Miniato. Nella tappa disputata a Colleferro, infatti, il team giallorosso ha ufficialmente conquistato la promozione in Serie A.

"Siamo ancora increduli ed emozionati - dice Nico Lucchesi - in questa stagione ci siamo tolti grandissime soddisfazioni e arrivare a giocare, il prossimo anno, il campionato più importante d'Italia ci rende veramente orgogliosi. Tra l'altro, in serie A, ci sono tanti atleti di caratura mondiale e questo la dice lunga sul livello di gioco che ci troveremo ad affrontare. Nel girone di andata avevamo un buon margine sulle nostre dirette inseguitrici, ma anche nel girone di ritorno ci siamo confermati con buoni risultati. Alla fine delle 22 giornate disputate, ci sono state tre promozioni: Sanremo ha chiuso al primo posto, davanti a noi e al Catania. Quando abbiamo iniziato, dieci anni fa, dicevamo che sarebbe stato bello un giorno giocare il campionato di serie A di calcio tavolo. Abbiamo costruito, passo dopo passo, la nostra meravigliosa storia. E ora quel sogno è realtà!".

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate