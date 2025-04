Il giornalismo toscano piange Simone Nozzoli, scomparso a 62 anni

Simone Nozzoli è scomparso a 62 anni. Era una delle figure più note del giornalismo toscano, è stato una colonna della cronaca e dello sport de La Nazione. Considerato un giornalista preparato e scrupoloso, per alcuni "un maestro gentile", viveva con la moglie a Bagno a Ripoli.

Giocatore di golf oltre che giornalista, Nozzoli aveva aperto il sito Toscana Golf. Lascia la moglie, il figlio e tantissime persone che sui social network lo stanno ricordando per il suo lavoro.

La salma di Nozzoli sarà esposta dalle 16.30 di mercoledì 16 aprile alle cappelle del commiato della Misericordia di Badia a Ripoli. Il funerale è fissato per domani mattina, giovedì 17 aprile, alle 10, nella chiesa di San Francesco a Paterno, in via di Terzano, a Bagno a Ripoli.

La redazione di gonews.it e la Xmediagroup esprimono cordoglio per la perdita dello stimato collega.

