Sinistra Plurale: "Centro storico di Santa Maria a Monte sta morendo. Faremo una nostra proposta"

"Il centro storico di Santa Maria a Monte sta morendo. Le attività economiche e commerciali stanno chiudendo una dopo l’altra. Ma il suo declino non è determinato dalle circostanze sfavorevoli, dalla casualità o dalle moderne dinamiche sociali. Le ultime amministrazioni comunali non hanno saputo interpretare i cambiamenti, non hanno avuto la capacità di immaginare e disegnare il futuro". Così in una nota il gruppo Sinistra Plurale di Santa Maria a Monte, "per tre legislature sono campate alla giornata, senza ambizioni né uno straccio di idea sulle cose da fare: altro che "Il borgo che vorrei"!".

Il gruppo consiliare cita le riqualificazioni, "come se bastasse spostare un monumento o rifare la pavimentazione della via principale, per ridare vitalità ad un paese in agonia". E ancora "Si sono limitate ad elargire qualche contributo economico ai negozianti anziché studiare e adottare le misure necessarie a ridare vitalità al centro storico. Hanno disincentivato il turismo e creato enormi disagi ai residenti con inutili lavori di manutenzione che hanno paralizzato il borgo per periodi di tempo interminabili. Sono persino riusciti a ridurre i posti auto già fortemente carenti. Hanno speso migliaia di euro per collocare i servizi sanitari in una zona infelice, senza rendersi conto che la mancanza di posti auto, oltre a congestionare ulteriormente il borgo, avrebbe favorito la migrazione dei cittadini nelle strutture dei Comuni vicini".

Per Sinistra Plurale, "prima di fare un qualsiasi intervento nel centro storico sarebbe stato necessario affrontare e risolvere alla radice il problema dei parcheggi. Tra l’altro ne hanno sempre fatto un cavallo di battaglia delle loro campagne elettorali, quando puntualmente si sono improvvisati urbanisti, progettisti, politici illuminati. Nel 2023, la Del Grande ha addirittura promesso un parcheggio multipiano su tre livelli a San Michele, con ascensore a torre e passerella sopraelevata fino al distretto... Naturalmente si sono limitati alla propaganda e non hanno mai presentato un progetto per chiedere il finanziamento necessario.

Noi crediamo che il declino del centro storico e del Comune nel suo insieme non sia irreversibile" concludono. "Nei prossimi giorni faremo una proposta concreta all’Amministrazione Comunale per affrontare seriamente la questione non più rinviabile".