Abc solido, a Castelfiorentino vince contro Gallarate

Con una prova di sostanza e solidità l’Abc Solettificio Manetti prova a scacciare i fantasmi delle ultime tre deludenti prestazioni portando a casa lo scontro diretto ai danni di Gallarate: 88-65 il finale al PalaBetti. Guidata da un monumentale Arian Gutierrez, che si accende fin dalla palla a due e prende letteralmente per mano l’attacco castellano con 37 punti realizzati, i gialloblu danno vita ad una gara a senso unico, saldamente amministrata dall’inizio alla fine. Nella serata in cui si è visto, finalmente, l’atteggiamento di una squadra che ha voglia di lottare per mantenere la categoria, l’unico rammarico è stato quello di non essere riusciti a ribaltare il -26 del match di andata. Ma questa, per stasera, è un’altra storia.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Ciano, Lazzeri, Gutierrez, Azzano, Nnabuife

Gallarate: Bloise, Bettanti, Molteni, Radaelli, Ballarin

Ottimo approccio per l’Abc, che alza subito le barricate in difesa scappando sul 13-0 dopo tre giri di cronometro. Molteni inaugura l’offensiva lombarda, ma l’Abc resta in controllo e Azzano dalla lunetta sigla il 19-4, che diventa 22-4 a firma Gutierrez dalla lunga distanza. Mentre Chiapparini e Genovese si fanno autori del timido tentativo ospite di accorciare, Gutierrez dall’arco è una sentenza e manda tutti al primo riposo sul 26-10.

La penetrazione al ferro di un solido Nnabuife e i giochi di prestigio dell’onnipresente Azzano sfondano il muro del +20 (35-12). Con Gallarate che prova invano a riportarsi a contatto, a fare la differenza è la compattezza castellana nelle retrovie, con l’Abc che blinda letteralmente l’area amministrando con autorità fino ad andare all’intervallo sul 48-25.

Due triple d’autore di Gutierrez (che chiuderà con uno stratosferico 10/12 dalla lunga distanza) cercano di azzannare la sfida scrivendo 57-30 al rientro dagli spogliatoi, mentre sponda ospite Bettanti e Bloise provano a limare lo svantaggio (60-39). Gallarate ci crede e, spinta da Orlandi e Golino, torna fino a -15, andando a suggellare un parziale di 0-10: 66-51 al 28′ e coach Manetti costretto al time out. Al rientro, dopo svariati attacchi a vuoto da entrambe le parti, la penetrazione al ferro di Corbinelli rompe finalmente gli indugi castellani per il 68-52 alla terza sirena.

Ed è proprio Corbinelli a salire in cattedra all’inizio del rettilineo finale, infilando due bombe in rapida successione che di fatto mettono l’ipoteca su una gara mai in discussione. Così, sul 77-55, si gioca soltanto per provare a ribaltare la differenza canestri anche se la ciliegina, purtroppo, questa sera non arriva.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – BASKETBALL GALLARATESE 88-65

Abc Solettificio Manetti: Ciano 4, Rosi 2, Lazzeri 3, Ticciati 3, Corbinelli 13, Fabrizzi, Marchetti ne, Falaschi ne, Azzano 15, Nnabuife 8, Cantini 3, Gutierrez 37. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 15/32 (47%) da due, 15/30 (50%) da tre, 13/18 (72%) ai liberi, 33 rimbalzi (7 off, 26 dif), 16 assist.

Basketball Gallaratese: Bettanti 9, Bloise 2, Orlandi 13, Fedeli 2, Chiapparini 9, Mercante ne, Golino 4, Molteni 15, Redaelli 4, Ballarin 2, Genovese 5. All. Morganti. Ass. Damaso, Arduini.

Stats totali: 17/36 (47%) da due, 8/24 (33%) da tre, 7/12 (58%) ai liberi, 29 rimbalzi (6 off, 23 dif), 14 assist.

Parziali: 26-10, 48-25 (22-15), 68-52 (20-27), 88-65 (20-13)

Arbitri: Zanzarella di Rapolano Terme, Parigi di Firenze.

Fonte: Abc - Ufficio stampa