Alta Versilia, una frana isola Palagnana: il sindaco di Stazzema lancia l’allarme

Una grossa frana sta interessando da due giorni i monti dell’Alta Versilia, interrompendo la strada tra Fabbriche di Vergemoli e la frazione montana di Palagnana, nel comune di Stazzema. I residenti sono al momento semi-isolati e costretti a percorrere tragitti alternativi più lunghi passando da Pescaglia, con disagi nell’accesso a scuole, lavoro e servizi sociosanitari.

Il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, si dice preoccupato per il rischio di isolamento totale: "Palagnana si trova a quasi 1.000 metri di altezza, la viabilità è fragile e l’interruzione rende ancora più difficile la vita in zone dove già si fanno sacrifici per restarci".

Secondo quanto riportato da Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, lo scivolamento di terra è ancora attivo e persistono situazioni di rischio, come la presenza di massi ciclopici instabili, che impediscono un intervento rapido in sicurezza. È necessario un disgaggio controllato, ma servono risorse urgenti, al momento non disponibili per due Comuni di montagna con bilanci limitati.

Verona ricorda che solo a gennaio Stazzema aveva dovuto affrontare una precedente frana nella stessa zona, con un intervento costato oltre 70.000 euro, senza che la spesa fosse riconosciuta come calamità. “Non possiamo permetterci di togliere questi fondi a un Comune piccolo: significa tagliare servizi essenziali. Serve attenzione e un recupero delle risorse spese”.