Anziano accoltellato a Lucca, denunciati tre minorenni

Due ragazzi di 17 anni e una ragazza di 15 anni sono stati denunciati alla Procura minorile di Firenze per la rapina con aggressione ai danni di un uomo di 78 anni, avvenuta due sere fa a Lucca in via Battistero, a poca distanza dalla sua abitazione. L’anziano, che stava portando fuori il cane, ha tentato di difendersi dall’aggressione ma è stato colpito con tre coltellate alla spalla. Operato d’urgenza, si trova ricoverato in ospedale con una prognosi di 41 giorni.

Le indagini della polizia, intervenuta con le volanti subito dopo l'accaduto, hanno portato all’identificazione dei tre minori, che sono stati denunciati in stato di libertà per rapina e lesioni gravi. La svolta è arrivata quando uno dei due 17enni, nato a Lucca da famiglia albanese, si è presentato spontaneamente in caserma con i genitori, ammettendo il coinvolgimento nell’aggressione ma negando di essere stato l’autore dell’accoltellamento.

Successivamente, è stata identificata anche la ragazza, italiana di Lucca, che secondo gli inquirenti avrebbe avuto un ruolo marginale. Il secondo 17enne, adottato da una famiglia lucchese, avrebbe invece confessato di aver colpito l’anziano.

Il movente sarebbe stato una rapina, ma il bottino è risultato irrisorio: appena 5 euro.

Tutti e tre i minori vivono con le rispettive famiglie e si sono presentati in questura accompagnati dai genitori.

Notizie correlate