Baule dei sogni anche a Pasqua e Pasquetta a Santa Maria a Monte

Il Baule dei sogni arriva dentro l’uovo di Pasqua a Santa Maria a Monte: doppio appuntamento lunedì 21 e martedì 22 Aprile in piazza della Vittoria, ad ingresso gratuito.

Il giorno di Pasquetta appuntamento con Cappuccetto Rosso di Enrico Spinelli con i burattini de i Pupi di Stac. Il Lupo ha trovato per terra un libro, è un po’ sciupato ma si può leggere: peccato però che manchi l’ultima pagina… Il bestione, visto che non conosce il finale della storia, si mette sulle tracce di una bambina che sta andando proprio a trovare la nonna ammalata. Per fortuna che l’anziano zio della bimba ed il garzone Gigino, avvertiti dal pubblico, riescono a raggiungere il Lupo…

Il giorno dopo, martedì 22, sarà invece la volta de Il Gatto senza Stivali per la regia di Sergio Manfio e Laura Fintina in una produzione de Gli Alcuni. Lo spettacolo inizia nella maniera tradizionale della fiaba di Perrault: un vecchio mugnaio lascia in eredità ai suoi tre figli il mulino, un asino ed un gatto. Un gatto molto furbo, che convince il suo nuovo padrone Ginetto a comprargli un cappello ed un paio di stivali. Da lì parta la storia, tra orchi streghe e…tacchini…

Inizio spettacoli alle 16.30. Ingresso libero

Il Baule dei Sogni tornerà a Santa Maria a Monte a Maggio presso l’Area Archeologica della Rocca

Per tutte le informazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.