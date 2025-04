Carmelo Cantone è il nuovo Garante dei Diritti dell’Università di Firenze.

Già vicecapo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ed ex provveditore regionale per Lazio, Abruzzo e Molise (2019 -2022), Puglia e Basilicata (2016-2019), Toscana (2012-2016), Cantone resterà in carica fino al 2029. Subentra ad Alessandra Dapas che ha ricoperto l’incarico nel precedente quadriennio.

Alla figura del Garante possono rivolgersi i membri della comunità universitaria per questioni relative a lesioni delle libertà e dei diritti previsti dallo Statuto, oltre che per problemi riguardanti l’imparzialità, la trasparenza e la correttezza delle attività svolte in ambito universitario.

Fonte: Università degli Studi di Firenze