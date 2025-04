CNA Storie, la storia della Pasticceria Ferri di Fucecchio

Anche durante la Settimana santa non varia l'appuntamento del mercoledì su Radio Lady con la rubrica CNA Storie. Il programma organizzato insieme alla partecipazione del CNA, fa scoprire le realtà imprenditoriali del territorio, con i racconti e i dietro le quinte raccontati dai titolari delle aziende. Ospiti della puntata di mercoledì 16 aprile 2025 le sorelle Silvia e Sandra Ferri, titolari della Pasticceria Ferri di Fucecchio.

L'INTERVISTA COMPLETA SU RADIOLADY 97.7



"La Pasticceria Ferri nasce nel 1959, da un'idea di nostro padre e nostro zio - afferma Sandra Ferri - noi abbiamo portato avanti la tradizione di famiglia, ci siamo appassionate fin da subito al mondo della pasticceria e della creazione e lavorazione del cioccolato, è siamo state subito coinvolte nel progetto".

La Pasticceria Ferri in via Roma a Fucecchio rappresenta ormai un punto fisso per tutti gli amanti del cioccolato e dei dolci. Il compito di guidare la produzione artistica e creativa è affidata al marito di Sandra Ferri, Mario Longo : " È un vero e proprio artista - affermano - i nostri punti di forza sono la lavorazione del cioccolato ed il nostro lievito madre storico, che nasce all'interno del nostro laboratorio e viene rinfrescato tutti i giorni; inoltre i nostri prodotti sono tutti realizzati senza l'utilizzo di prodotti chimici o coloranti, cercando di offrire al cliente la massima qualità possibile."

Le sorelle Ferri pur non lavorando nella produzione, sono una componente fondamentale dell'azienda, occupandosi della parte organizzativa e soprattutto mettendo una propria firma all'insegna della creatività al prodotto finale: " Noi lavoriamo dietro le quinte, gestiamo il confezionamento ed il packaging. Noi non compriamo un pacchetto, lo creiamo da zero, unendo alla ricerca, un costante rinnovamento e un pizzico di fantasia, per creare prodotti unici e belli."

Anche se la Pasticceria Ferri è divenuta un'istituzione per gli amanti dei dolci nella città di Fucecchio, Sandra e Silvia però non si sentono ancora appagate e guardano al futuro, "Speriamo di avere un nipote o un socio a cui poter in un futuro lontano, passare il testimone dell'azienda e proseguire con questa bella tradizione artigianale."

Questo ultimo punto viene ripreso dallo stesso Marco Goretti, coordinatore del CNA Empolese Vald'Elsa, che con un appello si rivolge ai giovani: " In un mondo dove tutto è prefabbricato e artificiale, sapersi distignuere è importante. Abbiamo avuto in tante occasioni aziende che hanno un presente felice ma un futuro incerto legato alla prosecuzione della attività. Il lavoro del pasticciere per tanti è un sacrificio, purtroppo sentire i titolari dire 'non so a chi lascerò la mia azienda', rappresenta una sconfitta per tutti. Esortiamo quindi le giovani generazioni ad avvicinarsi al mondo del artiginato, perché non è un mondo dove c'è solo sacrificio ma anche tanta soddisfazione."

Via Roma n.8/10, Fucecchio (Fi)