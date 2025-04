Compleanno ultracentenario per nonna Lilia e nonna Luciana

Continuano a festeggiare il loro compleanno lo stesso giorno, il 17 aprile, da più di cento anni. Sono due nonnine livornesi molto in gamba, Lilia Galletti, vedova Fancelli, nata il 17 aprile 2022, che ha compiuto quindi 103 anni, e Luciana Lazzeretti, vedova Paoletti, che di anni ne ha compiuti 102, essendo nata un anno dopo, il 17 aprile del 2023.

Nonna Lilia, dopo la giovinezza trascorsa a Terricciola, si è sposata a Livorno, ha avuto un figlio, Bruno, ha lavorato per tanti anni per una maglieria per poi dedicarsi completamente alla famiglia, alle passeggiate e a prendere il sole in estate.

Nonna Luciana ha sempre abitato a Livorno, ha avuto due figlie e nella sua vita ha coltivato tanti interessi, soprattutto la musica essendo appassionata di pianoforte, che ha imparato a suonare da autodidatta. Per questo importante compleanno la sua numerosa famiglia le manda tanti auguri.

A nonna Luciana e a nonna Lilia vanno anche gli auguri del sindaco Luca Salvetti, che ha inviato alle due nonnine ultracentenarie un omaggio floreale a nome della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

