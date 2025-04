Cornacchione, Quartullo e Faiella a Fucecchio con 'Basta poco'

Mercoledì 23 aprile alle ore 21:30 al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio il noto comico Antonio Cornacchione, l’istrionico Pino Quartullo e Alessandra Faiella, con la sua irresistibile verve, chiudono la Stagione Sipario Blu con BASTA POCO, una farsa divertente, ruvida e politicamente scorretta, per la regia di Marco Rampoldi e la partecipazione in video di Paolo Rossi.

Le solide convinzioni ideali di un onesto lavoratore vengono duramente messe in crisi nel momento in cui viene sfrattato dalla casa popolare in cui abita da sempre. Equivoci individui gli propongono di aiutarlo purché sposi le loro cause, in un crescendo farsesco.

Protagonista dello spettacolo è Palmiro, un tipografo sull’orlo del fallimento che vive in un appartamento popolare di proprietà della Regione, intestato ai genitori deceduti da alcuni anni, pur non avendone diritto.

Per non pagare il TFR alla sua unica dipendente, una donna ungherese della quale è segretamente innamorato, le offre la convivenza garantendole vitto e alloggio.

Un giorno riceve lo sfratto e l’appartamento viene assegnato a una famiglia di origini rom; si trova così al centro di una disputa politica tra centri sociali, che lo vorrebbero cacciare, e neofascisti che lo difendono strumentalmente in cambio di un’adesione ideologica che metterà a dura prova le sue certezze politiche.

Palmiro ne uscirà profondamente cambiato diventando un eroe, suo malgrado.

Antonio Cornacchione scrive una commedia politicamente scorretta, con alcuni echi del periodo più ‘comicamente impegnato’ del teatro di Dario Fo.

Lo spettacolo chiude l’undicesima edizione della stagione di prosa, SIPARIO BLU, tradizione e innovazione, organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze e di Unicoop Firenze.

Il Teatro di Fucecchio ha ospitato una stagione che ha toccato diverse corde, dalla comicità alla drammaturgia contemporanea, alla rivisitazione dei classici, per diventare un centro propulsore di cultura, con artisti di alto livello. Con una vitalità di proposte, il Pacini si conferma un luogo pensato per generare e ospitare cultura.

