"Degrado nelle scuole di Montespertoli": la denuncia di Mdt

Siamo costretti, ancora una volta, a denunciare pubblicamente la gravissima situazione in cui versano le nostre scuole.

Nonostante i recenti interventi-tampone effettuati a seguito delle nostre segnalazioni, nella palestra della Scuola Medie continua a piovere all’interno.

Ora il degrado si estende anche alle Scuole Elementari del capoluogo: piove nei corridoi, nelle aule e nella palestra, con l’intonaco del soffitto che inizia a staccarsi, mettendo a rischio la sicurezza dei nostri bambini.

Una situazione igienico-sanitaria gravissima, che mina la serenità di alunni, famiglie e personale scolastico.

Alla scuola di Montagnana, inoltre, l’annunciato ampliamento comporterà la perdita della palestra e l’impossibilità di utilizzare la mensa, che verrà destinata ad altro uso: i bambini saranno costretti a mangiare in aula, privati di uno spazio essenziale per la socialità e il benessere.

Ci chiediamo come sia possibile che l’Assessore ai Lavori Pubblici, nonché Vicesindaco, Pierini, abbia potuto lasciare che la situazione degenerasse a questo punto.

Negli ultimi anni ha accumulato responsabilità senza mai affrontare con serietà e competenza i problemi strutturali degli edifici scolastici. E mentre le scuole cadono a pezzi, le risorse vengono impiegate per progetti come la pedonalizzazione del centro, che dividerà il paese in due e metterà in ginocchio le poche attività commerciali rimaste, già provate da una forte crisi.

Inoltre, si investono fondi pubblici nella costruzione di palestre che saranno utilizzabili solo a pagamento, mentre gli impianti scolastici restano in uno stato di degrado inaccettabile. Perché si continua a investire solo nel progetto di nuove strutture (0/6, 0/11) senza adempiere alle priorità vere e urgenti, come la ristrutturazione sostanziale delle scuole medie?

Quello che ci domandiamo è se le associazioni sportive che fruiscono degli impianti sopra citati, hanno segnalato o segnalano all’Amministrazione comunale lo stato in cui versano tali impianti. Se non l’avessero fatto sorgerebbero altre domande meritevoli di risposte.

Alla luce della manifesta incapacità nella gestione della cosa pubblica, chiediamo con forza che l’assessore Pierini dia spiegazioni concrete ai cittadini.

Basta abbandono. Basta sprechi. Le nostre scuole e i nostri bambini meritano di meglio.

Montespertoli di Tutti