Fermata alla stazione con cacciaviti, soldi e borse: era evasa dai domiciliari

La polfer, durante un servizio alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, ha fermato due giovani. Una delle due, 25enne, aveva con sé due cacciaviti all'interno dei pantaloni oltre a una lastra per forzare porte e serrature. Aveva anche 1.100 euro e 28.000 guaranies paraguaiani, un orologio di pregio in acciaio e oro nonché due borsette vuote di brand di alta moda. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Dagli accertamenti condotti attraverso le banche dati è emerso che la 25enne era sottoposta al regime degli arresti domiciliari, misura da cui si era allontanata senza alcuna autorizzazione. Per tali motivi è stata denunciata in stato di libertà per evasione, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Per quanto riguarda la seconda giovane, risultata minorenne, è emerso un provvedimento di aggravamento della misura cautelare del collocamento in comunità sostituito con la misura della custodia presso la una struttura detentiva minorile a seguito della quale è stata collocata presso il l’Istituto Penitenziario Minorile di Pontremoli.