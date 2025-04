Gastroenterologi ed endoscopisti Aoup premiati

Gastroenterologi ed endoscopisti pisani sul podio al 31° congresso nazionale delle malattie digestive Fismad (Federazione nazionale società malattie apparato digerente) appena conclusosi a Roma, a cui hanno partecipato professionisti dell’Aoup da varie strutture, e che ha fruttato 7 premi nelle varie sessioni tematiche. Tre gastroenterologi esperti in endoscopia, in servizio nell’Unità operativa di Endoscopia digestiva diretta da Emanuele Marciano (attuale presidente della Isse-Società italiana di endoscopia chirurgica e nel consiglio direttivo Fismad), sono stati premiati come migliori presentazioni orali.

Si tratta di Delio Stefani Donati, che ha vinto il premio come migliore comunicazione orale con lo studio sui benefici dell’applicazione dell’intelligenza artificiale durante la colonscopia e ha inoltre presentato due ulteriori studi svolti dalla struttura di Endoscopia digestiva sulla gestione endoscopica delle complicanze nei pazienti trapiantati di fegato.

Arianna Venturini è stata premiata per il miglior contributo scientifico selezionato nella sessione, con un abstract sui rischi di pancreatite post colangio-pancreatografia endoscopica retrograda per i pazienti che hanno ricevuto il trapianto di fegato.

Pierfrancesco Visaggi, in servizio nell’Endoscopia digestiva e dottorando nell’Unità operativa di Gastroenterologia diretta da Massimo Bellini (presidente Aigo-Associazione italiana gastroenterologi ospedalieri e fra i presidenti del congresso, oltreché nel consiglio direttivo Fismad), ha invece relazionato in merito alle nuove linee guida italiane sulla diagnosi e terapia dell’esofagite eosinofila, di cui è co-primo autore insieme a Nicola de Bortoli (Unità operativa di Gastroenterologia) e ha vinto il premio come migliore comunicazione orale con lo studio sui biomarcatori non-invasivi per la diagnosi di esofagite eosinofila (studio che verrà presentato fra 2 settimane anche al congresso mondiale di gastroenterologia negli Stati Uniti, a San Diego). In totale la struttura di Endoscopia digestiva ha partecipato con 5 relazioni, fra cui una dello stesso Marciano sull’impatto ambientale dell’endoscopia e il reprocessing degli strumenti endoscopici e 2 poster.

Premiati anche altri quattro medici con presentazioni orali e poster, afferenti all’Unità operativa di Gastroenterologia.

Federico Testi, specializzando, che ha vinto per un poster sulla classificazione delle metriche aggiuntive del monitoraggio ambulatoriale del reflusso gastroesofageo (sulla predizione della risposta al trattamento nei pazienti con tempo limite di esposizione all’acido).

Ginevra Berti, attualmente in servizio nell’Azienda Usl Toscana nord-ovest, premiata per un poster tratto dalla sua tesi di specializzazione in Gastroenterologia sulla valutazione della qualità del sonno nei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali prima e dopo terapia biologica.

Giulia Adamo, specializzanda che ha vinto per un poster sui risultati prospettici di uno studio sulla disfagia nella motilità esofagea in rapporto alla manometria esofagea ad alta risoluzione.

Francesco Rettura, dottorando di ricerca, premiato per una presentazione orale su uno studio pilota nei rapporti cervello/corpo sul diverso ruolo della permeabilità intestinale nei pazienti con malattia di Parkinson.

Fonte: Azienda ospedaliero-universitaria pisana - Ufficio Stampa

