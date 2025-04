Il coniglio Bunny porta le uova di Pasqua ai piccoli del reparto pediatrico del San Jacopo

Il coniglio Bunny si è materializzato nel reparto pediatrico del presidio ospedaliero San Jacopo portando in dono le uova di Pasqua ai piccoli degenti, grazie ai Cuori Arancioni. E' stato un momento di svago e sorprese, che ha coinvolto anche i genitori.

Insieme a Bunny (in realtà sotto il costume c'era Paolo Fedi, vice presidente del Club) c'era l'allenatore dei portieri dell'F.C. Pistoiese Raffaele Ferrioli e altri membri del Club che hanno distribuito le uova pasquali ai bambini, oltre al personale del reparto: in particolare l'infermiera coordinatrice Stefania Magnanensi e la direttrice della struttura semplice di Pediatra, la dottoressa Silvia Ghione.

Non ha fatto mancare la sua presenza la direzione sanitaria e infermieristica del presidio quest'ultima rappresentata dal dottor Marco Capacci. La direttrice, dottoressa Lucilla Di Renzo ha commentato: "i Cuori Arancioni non fanno mai mancare la loro presenza in Pediatria nelle festività annuali più importanti: portano sempre gioia e doni ai nostri bambini e per questo li ringrazio sentitamente".

Fonte: Ausl Toscana Centro