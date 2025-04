Il sindaco Londi incontra il Prefetto di Firenze: diminuzione di reati a Montelupo

Si è svolto stamani, mercoledì 16 aprile il C.P.O.S.P., il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del Prefetto Francesca Ferrandino, dei comandanti delle forze dell’ordine, del Sindaco Simone Londi e del comandante della polizia municipale di Montelupo Mauro Daini.

Il primo incontro del Comitato venne convocato a gennaio a seguito alle due rapine avvenute a Montelupo.

Sulle due rapine, le autorità competenti stanno conducendo indagini approfondite.

Al momento, non è possibile divulgare ulteriori dettagli per non compromettere le attività investigative.

Per quanto riguarda l’aspetto sicurezza e stata rilevata una sensibile diminuzione di reati a Montelupo in questi primi mesi del 2025 (-12%).

Nel corso di questi mesi sono state fatte importanti azioni congiunte tra la compagnia dei Carabinieri di Montelupo, quella di Firenze, la Polizia Municipale e Polizia di Stato di Empoli.

Alcuni interventi hanno visto anche la presenza contemporanea di 4 pattuglie dei carabinieri con 8 agenti in giro sul territorio, con azioni svolte sia di pomeriggio che nel serale.

“Desidero ringraziare il Prefetto che prontamente ha convocato i Comitati e i comandanti delle forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia di Stato, per l’intensificazione dei controlli che ci sono stati in questi mesi. I cittadini hanno avuto modo di constatare l’efficacia di tali controlli sul territorio, che senza dubbio hanno ripercussioni positive su più fronti nella gestione del complesso tema della sicurezza”. afferma il sindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi

Fonte: Ufficio Stampa