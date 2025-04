Paura a Firenze: agguato con pugni e spari a due giovani nella notte

Due ventiquattrenni sono stati aggrediti nella notte a Firenze. Uno è stato ferito da colpi d'arma da fuoco, l'altro è stato colpito con un pugno. È successo nei pressi di piazza dell'Isolotto all'1.30 circa.

Il ferito colpito dagli spari non risulta in pericolo di vita ed è stato trasportato all’ospedale Careggi, mentre l’altro è stato trasportato all’ospedale Torregalli. Sono in corso serrate indagini dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Al momento non si conoscono i motivi dell’agguato.

