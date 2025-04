Minaccia passanti con una bottiglia, una denuncia a Pistoia

Attimi di tensione nei giorni scorsi in via Sandro Pertini a Pistoia, quando un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica ha iniziato a minacciare i passanti agitando con forza una bottiglia di vetro. Un passante ha segnalato quanto accaduto e una pattuglia della municipale è intervenuta.

L'uomo, seguito dall'auto di servizio, accortosi della presenza degli agenti ha avuto una reazione violenta, scagliandosi contro il veicolo per poi tentare di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga a piedi. Sul posto sono intervenuti anche una volante della Questura e una pattuglia dei carabinieri.

L’uomo ha tentato di far perdere le proprie tracce nascondendosi all'interno di un parcheggio sotterraneo, ma le forze dell’ordine sono riuscite a localizzarlo e a bloccarlo, assicurandolo alla giustizia. È stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.