Buongiorno oggi ringrazio un giovane ascoltatore di 12 anni Francesco, che mi ha scritto, mi ha mandato una ricetta che ha preparato con sua nonna. La sua ricetta è ideale per queste feste di Pasqua come antipasto.

Per molti di noi la Pasqua ha un grande valore religioso e spirituale e magari le vostre uova benedette potete prepararle come suggerisce la ricetta di Francesco.

La Pasta brisèe potete acquistarla tranquillamente nel supermercato o nei vari negozi di alimentari e potete preparare in anticipo gli spinaci sbollentandole in poca acqua calda fino a che non appassicono. Io gli acquisto sempre freschi quando posso, sono un po' noiosi a pulire. In genere al momento dell'acquisto, quando sono freschi sono molto voluminosi ma in cottura si riducono tantissimo. Io li lavo e li metto subito in una capiente pentola e per questo non metto acqua aggiuntiva a quella del lavaggio, sono già bagnati. Anche le uova sode potete prepararle in anticipo, in questo modo sia gli spinaci che le uova si raffredano e sono subito pronte per essere messe nella farcia.

Tanti auguri di buona Pasqua 2025!

Mini torte Pasqualine

Ingredienti per 6 persone

2 rotoli di pasta brisèe rettangolare

300 gr di ricotta

200 gr di spinaci

20 gr di parmigiano grattugiato

1 cipollotto di Tropea piccolo

Olio extra vergine di oliva

6 uova

Noce moscata

1 tuorlo più qualche cucchiaio di latte per spennellare

Sale e pepe

Preparazione

In una padella fate appassire il cipollotto tritato con un filo di olio e un pizzico di sale. Aggiungete gli spinaci e pochissima acqua, cuocete per 6/7 minuti e fate asciugare completamente il liquido. Lasciate raffreddare. Nel frattempo mettete le uova in un pentolino e copritele con acqua, portate a bollore e cuocete per 8/9 minuti. Scolatele, passatele sotto l’acqua fredda e sgusciatele. Preriscaldate il forno a 200 gradi. In una ciotola miscelate la ricotta con il parmigiano e gli spinaci tritati finemente. Regolate di sale e pepe e aggiungete una generosa grattugiata di noce moscata. Stendete i rotoli di pasta e tagliate ciascuno in 6 rettangoli uguali. Farcitene 6 con un cucchiaio di composto, un uovo sodo, altro composto e coprite con un altro rettangolo di pasta. Sigillate bene i bordi e disponete i fagottini su una teglia rivestita di carta da forno. Incidetene la superficie e spennellate con l’emulsione di un tuorlo sbattuto e latte. Infornate per 25 minuti, fino a doratura. Sfornate, fate intiepidire e gustate. Potete cuocere in anticipo gli spinaci e le uova, così saranno già freddi per farcire le tortine.

Francesco

