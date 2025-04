Montagnana, approvato il progetto per una Volterrana più sicura

Nella scorsa seduta della giunta comunale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per un importante intervento di messa in sicurezza stradale lungo la SP4 – Via Volterrana Nord, nel centro abitato della frazione di Montagnana. Il progetto è finalizzato alla partecipazione al Bando Regionale “Azioni regionali per la sicurezza stradale”.

L'intervento nasce dall’analisi dei dati forniti dalla Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa che evidenziano una significativa concentrazione di sinistri proprio lungo il tratto interessato. Tra il 2021 e il 2023 si sono verificati 9 incidenti stradali, alcuni dei quali con feriti gravi.

“Con questo progetto intendiamo andare verso una mobilità più sicura rispondendo alle esigenze dei residenti della frazione di Montagnana con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti e migliorare la qualità della vita. La partecipazione al bando regionale rappresenta un’opportunità strategica che non potevamo lasciarci sfuggire: ci consentirà eventualmente di accedere a risorse altrimenti assenti per attuare un piano di intervento integrato, tra nuovi marciapiedi e nuova segnaletica” dichiara Marco Pierini, vicesindaco di Montespertoli.

Con un investimento complessivo pari a 150 mila euro, il progetto prevede numerosi interventi mirati, tra cui: l’installazione di pannelli di rilevazione della velocità; la riqualificazione e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali con l’installazione di portali luminosi; segnaletica verticale e orizzontale e dispositivi lampeggianti; il rifacimento e l’allargamento dei marciapiedi esistenti con materiali autobloccanti, coerenti con quelli già usati in via Meucci; l’adeguamento del sistema di drenaggio delle acque piovane; la riqualificazione dell’area della fermata autobus in corrispondenza dell’intersezione con via Meucci e il ripristino del manto stradale nei tratti interessati dai lavori, che vanno dal marciapiede antistante l’ufficio postale fino all’abitato posto di fronte al circolo ARCI di Montagnana.

Ad oggi il bilancio comunale copre soltanto una parte dell’investimento necessario ed è per questa ragione che il Comune di Montespertoli ha deciso di partecipare al bando regionale sulla sicurezza stradale, così da coprire tutte le spese necessarie ad appaltare le lavorazioni.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate