Omaggio a Tino Schirinzi al Teatro delle Arti

Il Teatro delle Arti ospita “A Teatro Aperto” Tino Schirinzi - Mio Padre, uno spettacolo poetico e necessario, scritto e interpretato da Alla Munchenbach, con la consulenza alla regia di Mirko Angelo Castaldo, supporto foto-video di Francesco Scatarzi e interventi musicali dal vivo di Leonardo Parisio, in arte This Pari, cantautore e musicista mugellano.

Questo lavoro teatrale è una potente e delicata opera di auto-narrazione, una ricostruzione intima e pubblica della figura di Tino Schirinzi, attore di grande talento e sensibilità del Novecento italiano, troppo presto dimenticato dal mondo dello spettacolo e della cultura. Attraverso testimonianze, aneddoti, immagini d’archivio e musiche originali, lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio emozionante che attraversa quasi un secolo di storia teatrale, politica e personale.

La voce narrante è quella di una figlia che ha scoperto a ventun anni l’identità del proprio padre e ha impiegato anni a ricostruire quel vuoto, trasformandolo in un’opera viva e profonda, in grado di commuovere e incantare. Alla Munchenbach, attrice franco-tarantina, affronta con coraggio la propria mancanza e la trasforma in una rinascita artistica e umana, restituendo dignità alla memoria di un uomo e di un artista che ha saputo attraversare la scena italiana con passione, rigore e spirito critico.

"Con questo spettacolo ho fatto pace con la mia storia. Ho finalmente ricostruito la figura di mio padre e capito che condividere la propria storia fa bene a me e fa bene a chi mi ascolta. Dedicarmi a questa ricerca prima e capire come portarla in scena poi, è stato ed è ancora la mia terapia dell'anima. La cosa più bella è vedere ogni volta che il pubblico si immedesima, si riconosce e che questa storia non è più una cosa mia privata, autoreferenziale, ma una confessione comune compartecipata.” Dichiara Alla Munchenbach.

Tino Schirinzi, insieme alla sua compagna, la cantante folk toscana Desy Lumini, trascorse gli ultimi anni della propria vita proprio nel Mugello, dove oggi entrambi riposano nel piccolo cimitero di Cistio, nel comune di Vicchio.

Lo spettacolo segue le tracce del libro "Tino Schirinzi – Un mestiere costruito sull’acqua", pubblicato da Edita Edizioni – Taranto e scritto dalla stessa Munchenbach. Il volume offre una ricostruzione storica rigorosa della carriera di Schirinzi, attraverso archivi teatrali, teche Rai e le testimonianze di colleghi e amici, tra cui Piera Degli Esposti, Ottavia Piccolo, Claudio Magris, Walter Pagliaro e molti altri. Sarà presentato nel foyer, alle ore 19:00, del Teatro delle Arti di Lastra a Signa.

Lo spettacolo è accompagnato da incursioni musicali dal vivo del musicista e cantautore mugellano Leonardo Parisio e la narrazione è accompagnata da proiezioni di foto video d’archivio.

Tino Schirinzi, attore e regista teatrale italiano, è noto per la sua intensa carriera artistica e per la tragica fine della sua vita. Nato a Taranto il 12 agosto 1934, intraprese inizialmente studi in Medicina, ma ben presto si dedicò al teatro, diventando una figura di spicco nel panorama teatrale italiano. Collaborò con importanti registi e interpretò ruoli significativi in opere di Beckett, Pirandello e altri autori di rilievo.

Nel 1993, affetto da un tumore terminale, Schirinzi decise di porre fine alla sua vita insieme alla moglie, la musicista Desy Lumini. Il 18 agosto, giorno del compleanno di Desy, i due si gettarono mano nella mano da un viadotto in costruzione vicino alla diga di Bilancino, nel Mugello. Entrambi indossavano gli abiti del loro matrimonio, celebrato sei anni prima.

Dopo la sua morte, emerse la storia di Alla Munchenbach, figlia di Schirinzi, nata da una breve relazione avuta nel 1972. Alla scoprì l'identità del padre solo all'età di 21 anni e, per conoscerlo meglio, intraprese un percorso artistico che la portò a scrivere e interpretare uno spettacolo teatrale dedicato alla memoria del padre.

La vita e la morte di Tino Schirinzi continuano a suscitare riflessioni sul rapporto tra arte, amore e destino, lasciando un'impronta indelebile nel mondo del teatro italiano.

