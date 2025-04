"Opera in piazza" protagonista dell'estate empolese

Inizia da sabato 19 aprile la vendita dei biglietti per le opere liriche protagoniste dell'Opera in piazza, organizzato a Empoli dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

Proseguendo la formula del doppio appuntamento, nata nel 2024 in occasione delle celebrazioni busoniane, anche quest'anno saranno ben due i titoli in programma: "Il cappello di paglia di Firenze" di Nino Rota e "Cavalleria rusticana" di Pietro Mascagni. Le musiche frizzanti de "Il cappello di paglia di Firenze" di Nino Rota, messa in scena per la prima volta nel 1955, apriranno l'edizione 2025 in Piazza Farinata degli Uberti nella serata di venerdì 27 giugno. A distanza di quasi un mese, venerdì 25 luglio, sarà la volta di una delle opere più conosciute e amate dal pubblico di tutto il mondo: "Cavalleria rusticana" di Pietro Mascagni.

I biglietti sono in vendita a partire da sabato 19 aprile presso Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53), Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli, 19) e Libreria NessunDove (Piazza Farinata degli Uberti, 18). Online su Eventbrite. Gli abbonati alla stagione concertistica 2025 possono rivolgersi direttamente al Centro Busoni per la prenotazione e l'acquisto dei biglietti.

Il costo dei biglietti rimane invariato rispetto allo scorso anno e le due opere prevedono, anche per questa edizione, prezzi diversi.

Si ricorda, inoltre, l'altro appuntamento estivo: il concerto della European Youth Orchestra "Ferruccio Busoni", la compagine di giovani musicisti provenienti da tutta Europa costituitasi proprio durante le celebrazioni del centenario busoniano. L'orchestra, diretta da Sergio Alapont, si esibirà venerdì 11 luglio 2025 alle ore 21 in Collegiata di Sant'Andrea con un programma dedicato a Haydn, Busoni, Mozart e Beethoven. L'ingresso sarà gratuito.

Biglietti

27 giugno, Piazza Farinata degli Uberti, ore 21 - "Il cappello di paglia di Firenze" di Nino Rota

1° SETTORE – INTERO: 30 € / RIDOTTO: 26 €

2° SETTORE – INTERO: 25 € / RIDOTTO: 21 €

3° SETTORE – INTERO: 20 € / RIDOTTO: 15 €

UNDER 18: 10 €

25 luglio, Piazza Farinata degli Uberti, ore 21 - "Cavalleria rusticana" di Pietro Mascagni

1° SETTORE – INTERO: 40 € / RIDOTTO: 36 €

2° SETTORE – INTERO: 35 € / RIDOTTO: 31 €

3° SETTORE – INTERO: 25 € / RIDOTTO: 20 €

UNDER 18: 10 €

