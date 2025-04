'Partita-evento' al PalAramini: Timenet vince 3-1 su Astra e torna capolista

In un PalAramini gremito come non lo era da anni è andata in scena ieri sera la partita-evento della Timenet Empoli Pallavolo che, dopo le difficoltà degli ultimi incontri e la perdita temporanea del primo posto in classifica, è riuscita a tornare in vetta sconfiggendo di misura la capolista Astra Chiusure Lampo di Bagno a Ripoli per 3-1. Il match, durato circa 2 ore, è stato combattuto sin dagli scambi iniziali, con le giallonere che tuttavia, sostenute da uno strepitoso tifo dagli spalti, hanno dominato per la maggior parte del tempo registrando i parziali di 25-23;25-17;24-26;25-13.

“Complimenti alle nostre ragazze e anche allo staff tecnico e medico che nei giorni precedenti l’incontro hanno lavorato a 360 gradi, curando ogni aspetto per preparare al meglio le atlete. Abbiamo raggiunto il risultato grazie al loro impegno – commenta il Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova – In campo ho perso di vista le singole giocatrici e ho visto invece una squadra. Questa vittoria è una grande soddisfazione e la sorpresa più bella per celebrare la Pasqua. Vorrei rivolgere a nome della società e mio personale un particolare ringraziamento a tutti i tifosi e soprattutto alle nostre allieve del settore giovanile che hanno partecipato in gran numero a questo evento sostenendo con calore la squadra. È stata una straordinaria festa giallonera”.

Nonostante il turno infrasettimanale, ieri sera al palazzetto di viale delle Olimpiadi erano rimasti solo posti in piedi, con due terzi degli spalti occupati dai tifosi empolesi e la parte restante dai supporters ripolesi. Il popolo giallonero, insomma, ha risposto con grande partecipazione, presenziando alla partita con un tifo acceso che si è fatto sentire dall’inizio alla fine della partita per sostenere le atlete impegnate in un match particolarmente importante.

“Non vedevo un palazzetto così pieno da anni, c’erano centinaia di persone e tantissime bambine del nostro settore giovanile che, da sole, occupavano lo spalto centrale – conferma coach Marco Dani – Si può dire che i tifosi gialloneri sono stati il settimo giocatore in campo, dando col loro affetto un grande sostegno alle ragazze. È stato un evento, con una bella presenza anche dei supporters del nostro avversario che hanno fatto un tifo onesto, pulito, tifando la loro squadra in modo sportivo. Sono fiero delle mie ragazze perché abbiamo avuto molte situazioni a nostro sfavore, considerando che in una settimana abbiamo giocato tre partite di cui due perse al quinto set che ci hanno fatto slittare dalla prima alla terza posizione in classifica provvisoria. La pallavolo è uno sport di squadra, in certi momenti occorre soprattutto un lavoro sul fronte mentale per motivare dodici atlete, non una soltanto. Ci siamo preparati per questo incontro delicato sotto l’aspetto tecnico, tattico e mentale, ma alla fine in campo vanno le giocatrici: sono molto contento della loro reazione, tutt’altro che scontata, che ci ha permesso di portare a casa il risultato riconquistando la vetta. È stata la nostra partita più bella. Abbiamo un obiettivo ben preciso in questo Campionato e lavoriamo insieme per raggiungerlo: questa vittoria ci ha dato forza per il proseguo della regular season, approfitteremo della pausa delle Festività Pasquali per recuperare le energie e poi torneremo ad allenarci per le prossime partite”.



Il match è stato combattuto sin dai primi scambi, con la Timenet Empoli Pallavolo che ha dovuto conquistare punto su punto la vittoria del primo set 25-23 per poi marcare il divario nel parziale successivo portandosi in crescente vantaggio fino al 13-6 e, nonostante il recupero avversario, concludere di nuovo a suo favore 25-17. Nel terzo set le ospiti hanno invertito l’andamento riuscendo a mantenersi a tre-quattro lunghezze dalle padrone di casa per gran parte del tempo fronteggiando la loro rincorsa sul finale per vincere 24-26. Il quarto set ha visto la Timenet prendere subito il comando che ha tenuto ben saldo dominando di misura su Astra e passando dal raddoppio 18-9 alla conquista del match point 25-13.

“Era una partita delicata, venivamo da due sconfitte e ci siamo ritrovate a perdere la prima posizione in classifica dopo essere sempre state in testa in questo torneo – commenta la schiacciatrice Diletta Donati – Le nostre avversarie sono arrivate in campo con convinzione: una bella squadra che ha giocato senza concederci nulla. La preparazione del nostro coach e di tutto lo staff è stata importante, ma altrettanto ha pesato il confronto tra noi giocatrici: facendo leva sul nostro comune obiettivo in questo Campionato abbiamo giocato una partita quasi perfetta, una delle migliori fino ad oggi. È stato un bellissimo incontro. Per noi è stato di grande aiuto anche sentire tutta la vicinanza e il calore dei nostri tifosi. Adesso siamo cariche per affrontare le prossime gare, puntando dritte ai playoff”.



Tornata prima in classifica con 65 punti, la Timenet Empoli Pallavolo riprenderà il Campionato dopo la pausa per le Festività Pasquali sabato 26 aprile alle ore 18.00 affrontando in trasferta Firenze Ovest Pallavolo Asd, al sesto posto in graduatoria con 46 punti.

PARZIALI: 25-23;25-17;24-26;25-13.

I ARBITRO: Pasquale Migliorino.

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Buggiani (4) Mazzini (12), Francini (8), Mancuso (18), Benvenuti (12), Donati (22), Tellini (L1), Caggiano, Lucchesi, Giraldi (n.e), Tagliavia (n.e), Salvestrini (n.e).



STARTING SIX TIMENET: Buggiani (Capitano), Mazzini, Francini, Mancuso, Donati, Benvenuti, Tellini (L1).

Fonte: Ufficio Stampa Empoli Pallavolo

Notizie correlate