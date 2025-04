Pasqua, torna lo Scoppio del Carro a Firenze

Torna nella domenica di Pasqua, 20 aprile, l'appuntamento con lo Scoppio del carro in piazza del Duomo, l'antica tradizione popolare fiorentina che si tramanda da oltre nove secoli. La rievocazione ripercorre le gesta dei fiorentini alle Crociate e del loro ritorno in città nel 1101.

Domenica la partenza del corteo con il 'Brindellone' avverrà alle 7.30 di domenica, come sempre da Porta al Prato; seguirà l'esibizione dei bandierai degli Uffizi in piazza della Repubblica, l'arrivo del “Brindellone” in piazza Duomo alle 9.30 circa, il sorteggio del torneo di San Giovanni del Calcio storico fiorentino, e alle 11 lo Scoppio del carro. All'evento saranno presenti le autorità cittadine. L'intera manifestazione sarà trasmessa, in diretta dalle 9, da Rtv 38 (Canale 10 del digitale terrestre).

Sabato 19 alle 20 ci sarà invece il corteo della Repubblica Fiorentina, a cui si parteciperà la sindaca Sara Funaro con il Gonfalone, che raggiungerà la chiesa dei Santi Apostoli e Biagio, da dove poi con il Porta Fuoco e il reliquario con le Pietre del Santo Sepolcro proseguirà per il Duomo.

Alle 21 inizierà la veglia e l’accensione del fuoco.

