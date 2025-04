Poggibonsi approva il Consuntivo 2024: avanzati 1,7 milioni e nuovi fondi per affitti e manutenzioni

Si è svolto il 15 aprile, un denso consiglio comunale a Poggibonsi, in merito all'approvazione del Consuntivo, Piano Economico e Finanziario del servizio rifiuti, variazioni, in particolare con un pacchetto di delibere dedicate al tema Bilancio.L’argomento centrale però è stato il Consuntivo 2024.

“Un atto approfondito in commissione – ha detto il vicesindaco Fabio Carrozzino, assessore al Bilancio – Fra gli elementi da evidenziare ci sono gli investimenti realizzati, frutto anche della capacità di attrarre le risorse messe a disposizione degli enti sovraordinati, ma anche la capacità di recuperare l’evasione, per circa 850.000 euro che solo a consuntivo vengono rese disponibili e che per meccanismi di bilancio vanno ad implementare il cosiddetto avanzo libero”.

Il 2024 si chiude infatti con un avanzo che supera 1,7 milioni di euro. “Risorse che sono il risultato di una gestione virtuosa – dice Carrozzino – e che saranno impegnate secondo le priorità strategiche del mandato, per conseguire gli obiettivi delle linee di governo cittadino. Un bilancio sano e solido – prosegue il vicesindaco - con cui abbiamo messo in sicurezza tutto il pacchetto di interventi di ABCura con adeguate risorse, che ci ha consentito di tutelare i servizi anche a fronte di aumento di costi. Un bilancio con cui abbiamo stanziato risorse per le fragilità, come ad esempio è stato con i 200.000 euro per il fondo affitti, e a perseguire obiettivi di governo con ad esempio 950.000 euro destinate alle asfaltature che nelle prossime settimane prenderanno il via”.

Sempre in Consiglio Comunale inoltre è stata approvata anche la variazione al bilancio previsionale. Di particolare rilievo l’incremento di 130.000 euro nel capitolo dedicato alla realizzazione dell’housing first a Villa del Bello. Un progetto coerente con la destinazione di natura sociale prevista dalla donazione del professore, ammesso ai finanziamenti del PNRR e presentato insieme a famiglia e amici contestualmente allo svelamento dell’intitolazione dell’edificio a Laura del Bello.

Ulteriori risorse saranno invece destinate alla realizzazione di lavori alla piscina esterna per consentire la stagione estiva.

Gli atti relativi al Bilancio sono stati approvati con i voti positivi della maggioranza (Partito Democratico, Futura, Uniti per Poggibonsi) e con il no delle opposizioni (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Poggibonsi Merita, Rifondazione Comunista, ViviPoggibonsi). Stessa votazione anche sul

fronte rifiuti che ha visto il Consiglio prendere atto del Piano Finanziario dell’Ato e approvare i criteri per la definizione della Tari che non variano rispetto all'anno passato.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa

