Prende a calci e rompe vetro della pensilina degli autobus alla stazione di Empoli

Un uomo ieri notte ha distrutto un vetro della pensilina delle fermate dell'autobus in viale Palestro nei pressi della stazione ferroviaria di Empoli. L'atto vandalico è stato ripreso da alcune persone che hanno postato sui social network il gesto dell'uomo. Dalle immagini l'uomo, forse in stato di alterazione, si scaglia contro il vetro colpendolo con alcuni calci prima di farlo cadere a terra. Da quanto appreso non ci sarebbero stati episodi violenti precedenti da segnalare. Non è chiaro il perché l'uomo abbia agito in quel modo, il gesto potrebbe essere solo la conseguenza di un forte stato di agitazione e rabbia. Le indagini sono in corso per rintracciare la persona.

Il sindaco Alessio Mantellassi ha commentato il video postato sui social invitando i cittadini, in casi come questi, a chiamare il 112 per segnalare i fatti e poter intervenire.

