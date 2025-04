Presunte irregolarità su mobilità di funzionario bibliotecario a Empoli, FdI fa esposto a Procura e ANAC

In occasione del Consiglio comunale del 14 aprile 2025, durante la fase riservata alle interrogazioni a risposta orale, è stato reso pubblico il contenuto di una comunicazione anonima – quantunque particolarmente dettagliata - indirizzata, tra gli altri, anche ai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia. La segnalazione riferiva di presunte irregolarità relative a un avviso di mobilità volontaria pubblicato dal Comune di Empoli in data 28 febbraio 2025, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nell’area funzionari ed EQ, profilo professionale di funzionario bibliotecario, presso il settore servizi alla persona.

Secondo quanto riportato nella lettera anonima indirizzata anche al sindaco, sarebbero state compiute irregolarità in modo da favorire un funzionario attualmente in servizio presso un altro ente, e la presentazione di un’interrogazione consiliare, già oggetto di attenzione mediatica nei giorni precedenti, ha comportato la divulgazione pubblica del contenuto della lettera e del nominativo del presunto autore delle irregolarità.

Alla luce di quanto accaduto, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano - pur precisando che, in ragione della natura anonima della segnalazione, non avevano reputato opportuno procedere ad alcuna divulgazione o iniziativa pubblica in merito dato che anche il sindaco era tra i destinatari - una volta che la vicenda è stata resa nota nel corso dei lavori consiliari, hanno ritenuto doveroso trasmettere la documentazione ricevuta alla Procura della Repubblica e all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), affinché siano svolte le valutazioni del caso, nel rispetto delle competenze istituzionali e delle garanzie previste dall’ordinamento.

«Siamo certi – dichiarano congiuntamente i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia – che l’amministrazione comunale procederà a effettuare, nell’ambito delle proprie funzioni, tutte le verifiche interne. Al tempo stesso, riteniamo che ogni segnalazione, soprattutto se anonima, debba essere trattata con la massima cautela e responsabilità, a tutela della trasparenza amministrativa, del corretto funzionamento delle istituzioni e della dignità delle persone coinvolte. È nostra convinzione che sia compito degli organi giudiziari e di controllo – come la magistratura ordinaria, l’ANAC e l’amministrazione comunale – valutare la fondatezza delle circostanze segnalate, con gli strumenti previsti dalla legge e in un contesto di pieno rispetto delle procedure».

Nel ribadire la propria fiducia nell’operato delle autorità competenti, Fratelli d’Italia conferma l’impegno a esercitare la propria funzione consiliare secondo i principi di legalità, correttezza istituzionale e tutela dell’interesse pubblico.

Fonte: Fratelli d’Italia Empoli

