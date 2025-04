Presunte irregolarità su mobilità funzionario biblioteca Empoli, l'Amministrazione: "Massima trasparenza"

L'amministrazione comunale risponde, in merito alla segnalazione anonima inviata anche ai propri uffici e su cui si è svolto il dibattito in Consiglio comunale . Ricordiamo che non c'è nessuna attività giudiziaria in corso. L'amministrazione ha ricevuto una lettera anonima in cui venivano segnalati dei presunti comportamenti irregolari e ha ritenuto di avviare nonostante il carattere anonimo della segnalazione una procedura tesa a verificare la fondatezza di quanto esposto nella lettera. Le misure adottate per garantire la massima trasparenza per la mobilità in questione sono state le medesime che vengono adottate in tutte le procedure di mobilità. Le procedure di mobilità sono già abbondantemente disciplinate dalle disposizioni normative che garantiscono correttezza e imparzialità. Il Comune non ritiene di dover adottare ulteriori misure fatte salve, le verifiche in corso.

