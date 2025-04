Rete Ready, Becherini (FdI): "Insegna 'teoria gender' nelle scuole, Calcinaia esca come Castelfranco"

“Da esponente di Fratelli d’Italia e da giovane consigliere comunale, non posso che esprimere il mio plauso al Sindaco di Castelfranco di Sotto, Fabio Mini, per il coraggio dimostrato nel decidere di uscire dalla Rete Ready (Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere)” – dichiara Matteo Becherini, consigliere comunale di Calcinaia.

“La Rete Ready – prosegue Becherini – è diventata negli anni uno dei principali canali attraverso cui vengono veicolati finanziamenti pubblici a favore di iniziative di propaganda e diffusione della cosiddetta ‘teoria gender’ nelle scuole. Le discriminazioni si combattono tutelando la persona nella sua interezza, non promuovendo un’ideologia di parte.”

Fratelli d’Italia invita pertanto l’Amministrazione comunale di Calcinaia a seguire l’esempio di Castelfranco di Sotto e a uscire dalla Rete. “Negli ultimi anni – aggiunge Becherini – la Rete Ready si è concentrata esclusivamente su tematiche legate al mondo LGBT, utilizzando il tema del bullismo omofobico come pretesto per diffondere un’ideologia nelle scuole, col rischio concreto di condizionare gli studenti. Fratelli d’Italia ritiene invece che le categorie da tutelare siano molteplici e che ogni azione pubblica debba essere equilibrata e realmente orientata al conseguimento delle pari opportunità. Le istituzioni scolastiche, insieme alle famiglie, hanno già gli strumenti per educare al rispetto e alla diversità, senza bisogno di ulteriori interventi esterni che rischiano di trasformarsi in forme di indottrinamento.”

“A tal proposito – conclude Becherini – presenteremo un’interrogazione per sapere quanti fondi siano stati impiegati dall’Amministrazione per progetti legati alla Rete Ready, e chiederemo formalmente al Sindaco di valutare l’uscita da una rete che non porta alcun beneficio concreto, ma solo costi.”