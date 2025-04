A Cerreto Guidi la prima riunione per costituire la Rete Solidale

Nei giorni scorsi si è tenuta presso il Comune di Cerreto Guidi, la prima riunione ufficiale con le associazioni del territorio per avviare la costituzione della Rete Solidale, un progetto ambizioso nato con l’obiettivo di mettere in sinergia realtà diverse ma unite dallo stesso spirito di servizio alla comunità.

All’incontro hanno partecipato le assistenti sociali che operano sul territorio di Cerreto Guidi, la Caritas interparrocchiale di Cerreto Guidi, Lazzeretto e Stabbia, la Pubblica Assistenza Fucecchio che ha una propria sezione a Stabbia e la Misericordia di Cerreto Guidi.

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, promotrice dell’iniziativa tramite l’assessore alle politiche sociali Andrea Lavecchia, ha presentato le linee guida della futura Rete Solidale pensata come uno strumento di collaborazione permanente tra le varie associazioni per coordinare interventi, condividere risorse, promuovere progetti comuni e rispondere in modo più efficace ai bisogni del territorio, in particolare delle fasce più fragili della popolazione.

Durante l’incontro si è dato spazio al confronto; ogni associazione si è presentata, condividendo esperienze, necessità e proposte. Un clima partecipativo e costruttivo ha caratterizzato la riunione, confermando la volontà condivisa di lavorare insieme senza sovrapposizioni ma in un’ottica di rete.

Tra gli obiettivi immediati la creazione di una mappa delle risorse e delle richieste, con la stesura di un protocollo d’intesa che sancisca l’impegno reciproco e delinei le modalità operative della rete.

L’Amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione attiva e l’entusiasmo mostrato da tutte le realtà presenti, confermando l’intenzione di continuare ad investire nel dialogo e nella costruzione di una rete sociale sempre più forte e capillare.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa