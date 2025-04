Rubano auto a Fucecchio per comprare droga alle Cerbaie, arrestati

Hanno rubato un'auto per andare a comprare della droga, è successo alle Cerbaie, zona conosciuta per lo spaccio. Si sono fermati in un bar e i carabinieri lì li hanno rintracciati e arrestati. Protagonisti di questa vicenda un 53enne di origini marocchine e un 40enne, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso di un'auto.

L'avevano rubato in via di Mezzopiano a Fucecchio in zona industriale e si erano dati alla fuga. Il proprietario del mezzo si era accorto del furto e aveva seguito i due ladri con un altro mezzo, senza perderli di vista aveva chiamato le forze dell'ordine.

A Pinete, in via Pesciatina, i due ladruncoli si erano fermati a un bar, l'auto era rimasta con motore e luci accese. I carabinieri li hanno fermati e arrestati. Il testimone li aveva pure visti fermarsi in una zona del bosco delle Cerbaie per acquistare droga, consumata sul posto.

I due, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati e, dopo una notte passata ai domiciliari nelle rispettive abitazioni, condotti davanti al giudice del Tribunale di Firenze per l’udienza di rito. È arrivata convalida dell’arresto e l’irrogazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per entrambi.

