San Donato, PD: "Insostenibile la situazione delle strade"

Le recenti piogge hanno avuto un impatto devastante sulle strade che conducono al paese di San Donato, in particolare su Via Firenzuola e Via San Donato. Queste vie, un tempo percorribili, si sono trasformate in veri e propri campi minati, punteggiati da buche e insidie pronte a mettere in difficoltà ogni viaggiatore. Abbiamo monitorato la situazione per tutto l'inverno e abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini preoccupati. Tuttavia, la condizione attuale delle strade ha superato ogni limite, divenendo insostenibile e pericolosa. Ogni giorno assistiamo a scene surreali: automobilisti costretti a zigzagare tra le voragini, cercando di evitare danni ai propri veicoli, con il rischio concreto di invadere la carreggiata opposta.

Una situazione che non solo mette a repentaglio la sicurezza degli automobilisti, ma crea anche disagi enormi per tutti coloro che si muovono in zona. Nel pomeriggio di ieri, martedì 15 aprile, abbiamo condotto un reportage fotografico per documentare visivamente il totale fallimento della Sindaca Del Grande e della sua amministrazione nella gestione delle manutenzioni stradali. Le immagini parlano chiaro e mettono in luce una realtà che non può più essere ignorata. Chiediamo quindi un intervento immediato per ripristinare la sicurezza e l’adeguato stato delle strade. È fondamentale mettere in atto un piano di manutenzione efficace e duraturo, affinché Via Firenzuola e Via San Donato possano tornare ad essere percorribili senza rischi per gli automobilisti e per tutti i cittadini.

La Situazione di Via Firenzuola e Via San Donato è insostenibile ed evidenzia il fallimento totale nella gestione delle manutenzioni da parte dell’attuale amministrazione. San Donato merita strade dignitose e sicure, e non possiamo più permettere che la situazione continui a degenerare. Ci aspettiamo risposte concrete e azioni tempestive che riqualifichino completamente il tessuto stradale e non solo “rattoppi” inutili in una situazione così degenerata.

I Consiglieri del PD Francesco Petri e Patrizia Faraoni