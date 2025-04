San Gusmè, nel Chianti senese, finisce sui barattoli della Nutella

San Gusmè, piccolo gioiello immerso nel Chianti, nel Comune di Castelnuovo Berardenga è stato scelto da Ferrero, in collaborazione con ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, per rappresentare la Toscana nella nuova campagna nazionale “Nutella Buongiorno”.

L’iniziativa celebra i luoghi più suggestivi d’Italia, illuminati dalla luce dell’alba, attraverso una collezione speciale di 21 iconici vasetti di Nutella, ognuno dedicato a una località simbolo di bellezza, paesaggio e identità.

Tra le destinazioni selezionate, San Gusmè spicca per il suo panorama incantevole, i suoi filari di cipressi e il fascino senza tempo delle colline di Castelnuovo Barardenga.

“È una grande soddisfazione vedere San Gusmè rappresentare la Toscana in un progetto di valorizzazione nazionale così importante. – dichiara Fabrizio Nepi sindaco di Castelnuovo Berardenga - Questo riconoscimento non solo conferma il valore paesaggistico e identitario del nostro territorio, ma ci permette anche di raccontare Castelnuovo Berardenga in un contesto di bellezza condivisa e diffusa. Ringraziamo Ferrero ed ENIT per questa bellissima opportunità.”

Un vasetto che profuma di Toscana, di colazioni all’aria aperta, di luce calda e panorami indimenticabili. Un piccolo grande omaggio alla nostra terra.

