Venerdì Santo a Santa Croce: la Via Crucis degli artisti nella chiesa di Sant’Andrea

La via Crucis degli artisti fa tappa per il venerdì santo a Santa Croce sull’Arno nella chiesa di Sant’Andrea, dove domani venerdì 18 aprile, venerdì santo, ci sarà il rito liturgico alle ore 21,00.

Richiesta dalla parrocchia e in particolare dal parroco don Donato Agostinelli, è realizzata dai pittori dell’Unione Cattolica Artisti Italiani di San Miniato e propone una rappresentazione delle quattordici stazioni della via crucis secondo una interpretazione in cui la figura di Gesù viene rappresentata storicamente, mentre il contesto e l’ambientazione è ai nostri giorni.

Ne scaturisce un percorso di fede e di arte che stimola alla riflessione e che la sensibilità del pittore pone agli occhi di chi vede. Ci sarà esposta anche la quindicesima stazione, che rappresenta la resurrezione proprio a sottolineare il momento in cui viene proposta, il giubileo della speranza. Benedetta due anni fa dal vescovo di San Miniato mons. Giovanni Paccosi, la via crucis è stata esposta a La Verna in estate in occasione dell’anniversario ottocentenario delle stimmate di San Francesco, toccando anche la basilica dell’Osservanza a Siena, insieme ad altri paesi e cittadine.

Il commento alle stazioni della via crucis sarà ispirato dunque a ciò che i pittori hanno realizzato. Essi sono: Lori Bagnoli, Sonia Rossetti, Marina Romiti, Vilma Checchi, Lina Vinazzani, Rosanna Costa, Sara Baldinotti, Agnese Trinchetti, Lorenzo Terreni, Sabrina Rossi, Claudio Occhipinti, Alma Francesca, Paolo Grigò, Simonetta Fontani, Gerardina Zaccagnino.

La via Crucis degli artisti, dopo la celebrazione del venerdì santo a Santa Croce sull’Arno, tornerà a essere esposta a San Miniato nella chiesa di San Francesco dove è in corso la mostra, itinerario nel giubileo, “Peregrinantes in spem, cammini pittorici e presepiali sulla strada della redenzione”. Lì sono esposte, fino al 27 aprile le opere degli artisti e degli artigiani in forma scultorea e pittorica su “Ecce homo”, la via Lucis in arte, la via Crucis fotografata da Aurelio Cupelli le cui scene viventi furono realizzate dai figuranti del presepe vivente di San Miniato Basso, i presepi pasquali di Luciano Ermelani, gli scatti in sequenza di Tommaso Lavecchia che ha interpretato “…Si fece buio su tutta la terra…”. I pittori che partecipano alla mostra “Ecce homo” in San Francesco sono Luca Scaglione, Don Andres, Simonetta Fontani, Enrico Guerrini, Vilma Checchi, Lorella Consorti, Elena Velebna, Alma Francesca, Lorenzo Terreni, Silvana Fedi, Francesco Andreozzi, Federigo Piccinelli, Loretta Agostini, Elisabetta Tuccimei, Paolo Grigò, Carlo Calvetti, Lina Vinazzani, Giovanni Fiaschi, Carmen Di Cienzo, Pino Morena, Luciano Ermelani, Paolo Tuzza, Gabriele Corti.

Fonte: Ufficio Stampa

