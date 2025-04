Santanchè al Forum del turismo, flash mob di Salviamo Firenze in via Cavour

Il comitato Salviamo Firenze ha fatto un flash mob a Firenze di fronte all'ex ospedale militare San Gallo in via Cavour. Si tratta di un gesto simbolico per "dare il benvenuto" alla ministra Daniela Santanchè. Quest'ultima sarà al Forum italiano del turismo proprio nella città del giglio. L'ospedale militare è destinato a accogliere appartamenti di lusso.

Massimo Torelli di Salviamo Firenze ha detto: "Al Forum viene presentata una Firenze, una Toscana da cartolina. L'effetto di questa vendita della nostra bellezza sono cantieri per palazzi dove si vendono appartamenti a 20mila euro al metro quadro, una vera cittadella dell'ultralusso".

Ancora Salviamo Firenze: "Ci viene detto che tutto questo porta ricchezza, ma non è vero. Cosa resta alla città di tutto questo? Opere per una cifra inferiore alla vendita di 32 mq (630mila euro), poco più di niente. E l'aumento dei prezzi di tutti gli immobili contigui. E molte altre persone, in una città che ha gli stipendi medi di 1.600 euro al mese, che non ce la fanno a restarci a vivere. In un anno, dopotutto, potrebbero con il loro stipendio pagarsi poco più di un metro quadro".

