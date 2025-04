Sicurezza, Azione: "Serve un Patto tra Prefettura e comuni dell'Empolese Valdelsa"

In merito al dibattito sulla sicurezza che sta animando la scena politica empolese, con particolare riferimento alle sollecitazioni dell'opposizione nei confronti della Giunta Comunale, Empoli in Azione, per voce del responsabile territoriale Luca Ferrara, desidera esprimere la propria posizione in maniera chiara e costruttiva.

Non nascondiamo come partito politico che persistano problematiche significative sul nostro territorio, quali il consumo di droga, episodi di violenza giovanile e l'abuso di alcol. Siamo consapevoli delle preoccupazioni dei cittadini e riteniamo che la sicurezza debba rimanere una priorità per l'amministrazione. Tuttavia, è doveroso riconoscere che negli ultimi tempi si sono registrati segnali di miglioramento. Il recente cambio ai vertici delle forze dell'ordine, la nomina della nuova Assessora alla Sicurezza Torrini e la presenza in Consiglio Comunale di Danilo Di Stefano, figura con una solida esperienza professionale nel settore della sicurezza, rappresentano a nostro avviso elementi positivi che possono contribuire a rafforzare l'azione sul campo.

Non condividiamo, pertanto, alcune critiche che hanno mirato a sminuire iniziative come le camminate esplorative o le attività di prossimità con la cittadinanza. Pur consapevoli che tali azioni non eliminano di per sé fenomeni complessi come lo spaccio o il vandalismo, crediamo fermamente che esse rappresentino un valido strumento per l'amministrazione comunale al fine di monitorare il territorio, individuare criticità strutturali e intervenire con soluzioni mirate.

Come Empoli in Azione, ribadiamo con forza che la sicurezza è un "gioco di squadra" che richiede una sinergia efficace tra l'amministrazione centrale dello Stato e gli enti locali. Per questa ragione, fin dalla nostra presenza sul territorio, abbiamo costantemente sollecitato la creazione di un Patto per la Sicurezza tra la Prefettura di Firenze e i Comuni del circondario empolese. Siamo convinti che solo attraverso una collaborazione strutturata e un coordinamento di risorse sia possibile affrontare problematiche che, per loro natura, trascendono i confini amministrativi comunali.

Inoltre, come partito abbiamo più volte suggerito all’Amministrazione Comunale di prevedere a livello di circondario una riunione con cadenza trimestrale fra tutti gli Assessori alla sicurezza per confrontarsi sulle problematiche, ma soprattutto per intercettare in modo sinergico tutte quelle iniziative o fondi messi a disposizione dalla Regione Toscana o dalla Prefettura di Firenze nel campo della sicurezza. Continueremo a monitorare attentamente la situazione, non assumendo mai un atteggiamento ideologico o pregiudiziale, ma offrendo il nostro contributo propositivo, con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e vivibilità per tutti i cittadini di Empoli.

Luca Ferrara per Empoli in Azione

