Volley Santa Croce, Codyeco Lupi contro Colli Albani Genzano

Coppa Italia 2024-25, è il momento di fare sul serio. Venerdì 18 aprile, alle ore 17, la Codyeco Lupi S. Croce sfiderà Colli Albani Genzano per la prima delle due semifinali in programma. Galatone Lecce e Monselice se la vedranno a seguire, sempre alla palestra dell’ITC Salvemini di Fasano (orario indicativo, le 19.00).

Il livello sarà altissimo, perché si tratta di quattro squadre che stanno lottando per il vertice dei rispettivi gironi e hanno superato un quarto di finale assolutamente insidioso con una loro pari. Prestigioso, ovviamente, l’obiettivo: giocare la finalissima, in programma sabato 19 aprile, ore 16.30, al Palasport Vigna Marina, sempre a Fasano, e vincerla.

La partecipazione è di per sé un successo ma l’appetito ovviamente vien mangiando. I Lupi, che saranno sostenuti da una rappresentanza di tifosi della Curva Parenti, non hanno lasciato niente al caso portando in Puglia tutta la rosa (ovviamente) e uno staff nutrito fin dalla partenza del giovedì mattina, con il vicepresidente Landi, il team manager e responsabile settore maschile, Zingoni, il dirigente Maiorella, gli allenatori Pagliai, Bocini e Frangioni (primo, secondo, e terzo), lo scoutman Finisini, il fisioterapista Sergi. La delegazione è stata accompagnata in Puglia dall’ufficio stampa che seguirà l’intero evento con foto ufficiali, aggiornamenti social e comunicati stampa (compresa la tappa di avvicinamento, i momenti liberi e le rifiniture).

Quanto alla prima avversaria, Colli Albani Genzano, guida il girone F con due punti di margine sulla vecchia conoscenza Maury’s Com Cavi Tuscania e ben undici sulla terza (Pomigliano). Lo score parla di 22 partite giocate e 21 vinte. Nel quarto di finale di Coppa ha avuto la meglio sui marchigiani della Pallavolo Osimo. Società molto organizzata, squadra competitiva, agguerrita e ben allenata.

Entrambe le squadre arrivano con una buona condizione generale: sarà una partita da emozioni forti e che sicuramente renderà merito alla grande attenzione che la Federazione Italiana Pallavolo sta riservando a queste finals.

Probabili sestetti: Mignano-Da Prato, Colli-Pahor, Simoni-Caproni (Bini) per la Codyeco, Paolucci-Anellucci, Della Rosa-Sablone, Antonucci-Casini (Recupito) per Colli Albani Genzano

Conferenza Stampa Coppa Italia by Codyeco Lupi: QUI.

Streaming: la gara sarà trasmessa live sul canale ufficiale You Tube della Federazione Italiana Pallavolo.

Codyeco Lupi S. Croce: Codyeco Lupi: 1 Civinini Jordan, 2 Baldaccini Niccolò (L), 3 Maletaj Daimon, 4 Camarri Lorenzo, 5 Baldini Tommaso, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 9 Simoni Francesco, 10 Da Prato Francesco, 11 Caproni Lorenzo, 15 Mignano Matteo, 17 Pahor Mitja, 31 Bini Duccio (L), 38 Attuoni Filippo. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

Colli Albani: 1 Amici Adriano, 2 Sablone Daniele, 3 Casini Davide, 4 Paolucci Edoardo, 5 Sablone Marco (L), 7 Antonucci Federico, 8 Selis Alessandro (L), 10 Morazzini Federico, 12 Mancini Andrea, 13 Della Rosa Mattia, 14 Recupito Francesco (L), 15 Anellucci Federico, 17 Canto Francesco, 18 Di Coste Andrea. All. D’Alessio Franco 2^ All. Rossi Paolo

Fonte: Lupi Santa Croce - Ufficio Stampa