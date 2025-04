Aned celebra il 25 aprile con 'Un fiore per partigianə e deportatə'

L'ANPI​ provinciale, ​l'ANED, ​il Comune​ e la Città Metropolitana di Firenze​, insieme all'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea e alla Federazione Regionale Toscana delle Associazioni Antifasciste e della Resistenza, celebrano il 25 aprile 2025 ​c​on l’iniziativa “Un fiore per partigianə e deportatə”: 28 i luoghi simbolo della Resistenza e della Deportazione scelti nei cinque ​Quartieri della città ​n​ei quali saranno deposte le corone in ricordo delle vittime del nazifascismo.

"La celebrazione della Resistenza è anche un momento di partecipazione e di testimonianza politica ​per riaffermare l'attualità dell'impegno democratico e antifascista, ​il ripudio di ogni razzismo e discriminazione, la difesa dei diritti individuali e collettivi​, nonché per ribadire il valore indispensabile della pace. Per questo motivo l’invito a partecipare all’iniziativa è aperto a tutta la cittadinanza che potrà nel corso dell’intera giornata portare un fiore alle lapidi ed ai monumenti situati vicino a casa, scoprendo così storie ​di ​tante donne e tanti uomini​ che si sono battuti fino al sacrificio della vita per permetterci oggi di essere persone libere​" dicono Vania Bagni, presidente ANPI provinciale, e Lorenzo Tombelli, presidente ANED Firenze.